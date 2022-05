CTM Mirandela regressa à 1ª Divisão Masculina de Ténis de Mesa

O emblema da cidade do Tua confirmou a subida este domingo, No Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, na final da Fase de Subida de Divisão, após o triunfo por 3-0 frente ao Câmara de Lisboa Clube.

Para chegar ao derradeiro jogo, a formação treinada por Isidro Manuel Borges venceu o Clube Top Spin por 3-1 nos quartos-de-final e o CTM Oliveirinha por 3-0 nas meias-finais.

Os transmontanos juntam-se ao GDCAAA Guilhabreu, que, este sábado, garantiu a subida de divisão e o título de campeão nacional da 2ª Divisão de Honra.

Na próxima temporada (2022/2023), o CTM Mirandela vai disputar a 1ª Divisão masculina com o Sporting CP, ADC Ponta Pargo, GDCS Juncal, CTM Lagos, CD São Roque, AD Galomar, CD 1º Maio, AR Novelense e GDCAAA Guilhabreu.

Foto de FPTM