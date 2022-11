CTM Mirandela segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Para chegar a esta fase da competição, os mirandelenses começaram por afastar a AD Jorge Antunes (0-3) no apuramento, os Leões da Lapa FC (0-3) na primeira eliminatória e agora o CTM Lousada. A terceira eliminatória joga-se no dia 1 de Dezembro.

No sector feminino, o CTM Mirandela B, com Alexandra Pisco, Inês Gonçalves e Inês Salgado, venceu o CTM Vila Real por 0-4 em jogo da jornada 4 do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

As mirandelenses lideram a Zona Continente e Açores com 19 pontos.

Foto de CTM Mirandela