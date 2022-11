CTM Mirandela soma dupla vitória em femininos

Foi um fim-de-semana de vitórias para a formação feminina do CTM Mirandela no Campeonato Nacional da 1ª Divisão.

Depois da conquista da Supertaça José Manuel Amaro, na passada terça-feira, as mirandelenses venceram, no sábado, o Sporting, em Alvalade, por 3-2, com Matilde Pinto, Inês Matos e Annamaria Erdelyi.

Já no domingo, a equipa treinada por Xie Juan voltou a vencer, desta vez de forma mais folgada, 0-4, o Arrabães.

O CTM Mirandela segue na segunda posição com 11 pontos, a um do Sporting, que lidera com mais um jogo.

No sábado, dia 12, as mirandelenses recebem Os UGAS-ADC EGA na jornada 5 e no domingo, dia 13, defrontam, também em casa, a Ala Nun´Álvares.

Em masculinos, a equipa B do CTM Mirandela venceu, no sábado, o São Cosme por 4-1, em jogo da quarta jornada do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa da 2ª Divisão. Os mirandelenses lideram a prova com 15 pontos.

Foto de CTM Mirandela