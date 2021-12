CTM Mirandela termina o ano na liderança

As mirandelenses terminam 2021 no topo da tabela classificativa e com duas vitórias. No sábado, na jornada 8, o CTM Mirandela venceu o LFC Lourosa por 4-1 com Rita Fins, Anna Hursey e Annamaria Erdelyi na equipa da cidade do Tua.

No dia seguinte, na jornada 9, também em casa, as transmontanas repetiram o resultado com a ADC Ponta do Pargo.

Em nove jogos realizados a equipa treinada por Xie Juan soma outras tantas vitórias e tem 34 pontos.

O CTM Mirandela regressa à competição em 2022, no dia 22 de Janeiro, para defrontar a União Sebastianense FC.