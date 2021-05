CTM Mirandela a uma vitória da final do play-off

A formação feminina do CTM Mirandela arrecadou um triunfo na viagem aos Açores, 1-3, frente ao U. Sebastianense com Olga Chramko, Annamaria Erdelyi e Rita Fins.

As mirandelenses terminaram a fase regular na segunda posição, com 36 pontos, enquanto a turma açoriana, que subiu esta época à primeira divisão, atingiu o terceiro lugar, com 28 pontos.

No outro encontro das meias-finais, o Sporting CP, quarto classificado da fase regular, derrotou o GDCS Juncal, que terminou no primeiro lugar na primeira fase da competição, por 3-2.

CTM Mirandela e Sporting CP estão, assim, a uma vitória de garantir a passagem à final do play-off. A segunda mão das meias-finais está marcada para a próxima quarta-feira, dia 5 de Maio.