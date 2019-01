CTM Mirandela vai receber prémio pela dinamização do ténis de mesa feminino

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e os “Jogos Santa Casa” vão distinguir o Clube Ténis de Mesa de Mirandela.

O prémio será entregue, no próximo domingo (dia 13), no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, na Fase Final da Taça de Portugal, competição para a qual está qualificada a equipa mirandelense.

O CTM Mirandela vai receber o galardão do clube que mais dinamizou o ténis de mesa feminino. Uma distinção que enche de orgulho Isidro Borges, presidente do clube.

“É o reconhecimento público por parte da instituição máxima do ténis de mesa português e de um parceiro, como os Jogos Santa Casa”, frisou em entrevista à Rádio Terra Quente.

Para o líder do CTM Mirandela trata-se de um reconhecimento mais que merecido.

Para Isidro Borges é um prémio mais do merecido. “Era o que faltava não ser o Mirandela a receber este prémio, uma vez que, das sete provas de equipas que se realizam todos os anos, nós ganhamos ou as sete, ou seis, ou no mínimo cinco. Era quase inevitável não ser assim, face ao que se tem passado nos últimos 20 anos”.

A equipa sénior feminina do CTM Mirandela é a actual campeã nacional. Nos últimos 26 anos a formação transmontana já conquistou o título 20 vezes.

Aos 20 campeonatos juntam-se as 18 Supertaças e as 22 Taças de Portugal que figuram no palmarés do clube.