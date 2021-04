CTM Mirandela vence Campeonato Nacional de Pares

As duas atletas do clube mirandelense derrotaram na final a dupla Inês Matos / Sara Guerreiro, do Boa Hora FC, por 3-1. O terceiro lugar do pódio foi ocupado por Patrícia Santos / Helena Pedroso (Sporting CP) e Raquel Martins / Marta Santos (Ala Nun’Álvares).

Em masculinos a dupla vencedora foi António Malheiro/Silas Monteiro (AR Novelense) e em pares mistos a vitória recaiu nos sportinguistas Bode Abiodun e Patrícia Santos.

Este domingo, ficam definidos os campeões nacionais individuais. No sector feminino, Olga Chramko do CTM Mirandela é favorita, depois de ter conseguido o título na época passada, em Lagos.

Em masculinos, o destaque vai para a presença do mirandelense João Geraldo, que joga em França, no Les Loups d´Angers, e o campeão em título Diogo Chen (Metz TT).

Este ano o Campeonato Nacional Individual de Seniores tem um novo quadro competitivo devido à pandemia. A prova de singulares está limitada a 40 atletas em masculinos e a 20 em femininos.

A competição de pares e pares mistos foi disputada apenas por oito duplas.

Foto de FPTM