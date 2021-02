CTM Mirandela vence Lourosa

A dupla Rita Fins/Matilde Pinto começou por vencer o jogo de pares com os parciais de 11-4, 11-6 e 11-5.

A nível individual, Mariia Melanina levou de vencida a atleta Mariana Rodrigues (11-6, 11-1, 11-8) e Matilde Pinto derrotou Beatriz Valente por 11-1, 11-6 e 11-4.

Inês Gonçalves confirmou a vitória da formação mirandelense com um triunfo frente a Mariana Costa (11-6, 11-7, 7-11, 11-9).

O CTM Mirandela ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 20 pontos em sete jogos. A equipa da cidade do Tua está atrás d Juncal que tem 22 pontos e menos uma partida. Quanto ao Lourosa ocupa a sexta posição com cinco pontos em sete partidas que já realizou.

O próximo jogo das transmontanas é frente ao Sporting CP, no dia 20 de Fevereiro.