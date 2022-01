CTM Mirandela vence Taça de Portugal de Ténis de Mesa

A formação feminina do CTM Mirandela continua a fazer história no ténis de mesa nacional. As mirandelenses conquistaram este domingo a Taça de Portugal pela 25ª vez, a terceira consecutiva, após o triunfo por 3-2 frente ao Juncal, dos Açores, no jogo da final, realizado o Centro Cultural de Viana do Castelo.

As transmontanas, treinadas por Xie Juan, alinharam com Rita Fins, Inês Salgado, Inês Gonçalves (as três oriundas da formação do CTM Mirandela) e a experiente Annamaria Erdelyi.

Falharam a fase final da competição a indiana Reeth Richya, que testou positivo à covid-19, e a gaulesa Anna Hursey, que está lesionada, ambas reforçaram o CTM esta temporada.

Para chegar à final, o CTM Mirandela eliminou o Lourosa nos quartos-de-final e as açorianas do União Sebastianense nas meias-finais, com um triunfo por 3-0 em ambos os jogos.

Desde 1993 o emblema de Mirandela já conquistou o “caneco” por 25 vezes, sendo que a Taça de Portugal de Ténis de Mesa é a segunda competição nacional mais importante da modalidade.

No sector masculino, o CTM Mirandela foi eliminado nos oitavos-de-final pelo Caramanchão, da Madeira. A equipa formada por Rafael Kong, Pedro Gonçalves e Andrei Bukin perdeu por 2-3.

O CTM Mirandela também se apresentou desfalcado em masculinos, Bernardo Pinto está em isolamento depois de ter testado positivo à covid-19 e Lautaro Sato encontra-se lesionado.

O Sporting CP foi o vencedor em masculinos ao vencer na final o GDCS Juncal por 3-0.

Foto de FPTM