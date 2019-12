CTM vence Sporting e reforça liderança

No primeiro jogo em pares, a dupla Matilde Pinto/Rita Fins venceu a dupla Rita Silva/Patrícia Santos por 1-3 pelos parciais de 11-4, 11-13, 9-11 e 7-11.

Em individuais, Matilde Pinto não conseguiu superar Bruna Takahashi. A mirandelense perdeu por 3-0.

Nas partidas seguintes, as mirandelenses não deram margem de manobra às sportinguistas. Annamaria Erdelyi bateu Bruna Marcelino por 0-3 e Bruna Takahashi por 1-3.

Quanto a Rita Fins venceu a jogadora do Sporting, Patrícia Santos, por 2-3.

A formação da cidade do Tua segue na liderança do campeonato com 27 pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 14 de Dezembro, recebe a Ala Nun´Álvares.