D. José Cordeiro é o novo arcebispo de Braga

Numa mensagem enviada às redações, D. José Cordeiro afirma que foi com humildade e gratidão que recebeu a nomeação. "Acolho com fé humilde a nomeação para a missão que o Papa Francisco me confia, ao escolher-me como pastor do Povo de Deus presente na Arquidiocese de Braga. Sei que o Bispo não é de uma Igreja, mas é da Igreja; todavia sinto um misto de gratidão e saudade. Tudo é dom da Graça! Em 2011, o Papa Bento XVI pediu-me para servir a querida diocese de Bragança-Miranda como Bispo. Agora, o Papa Francisco pede-me para peregrinar com ardor apostólico até Braga, da qual nasceu Bragança-Miranda em 1545 e se reconfigurou em 1881".

Há cerca de três anos que os católicos da arquidiocese de Braga pediam um novo prelado. D. José Cordeiro vai agora substituir D. Jorge Ortiga, arcebispo desde 1999.

D. José Cordeiro, de 54 anos, tinha assumido a liderança da diocese de Bragança-Miranda em 2011. Por agora mantém-se administrador desta diocese, até tomar posse como novo arcebispo primaz de Braga.