Damasceno desperta interesse de outros emblemas

Quando se fala do Campeonato de Portugal Prio como o “Campeonato das oportunidades” não é exagero. Aqui despontam jovens talentos. Bernardo Damasceno é um desses exemplos.

O médio do G.D. Moncorvo, de apenas 17 anos, natural de Alfândega da Fé, foi o segundo jogador mais jovem a actuar na série B na fase regular.

Damasceno contabilizou 315 minutos, sendo que nas últimas três partidas foi titular. “A oportunidade finalmente surgiu e confesso que fiquei um pouco assustado porque é uma responsabilidade muito grande para miúdo com 17 anos, mas com o apoio dos meus colegas e da minha família, especialmente do meu pai, estou a conseguir adaptar-me a esta realidade”, confessou.

O jovem médio mostra já bastante maturidade e diz ter os pés bem assentes no chão. Damasceno não se deslumbra com a oportunidade dada para jogar. “Vou continuar a trabalhar para o mister Leandro ter dificuldades na escolha da equipa, até porque vem aí muito trabalho”, afirmou.