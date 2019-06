Daniel Alves e Fábio Pais são possibilidade para o Bragança

Daniel Alves é brasileiro, tem 24 anos, é defesa central e representou o Maria da Fonte na temporada passada. Segundo apurou o Nordeste o jogador interessa ao Bragança.

Outro alvo dos brigantinos é o defesa esquerdo Fábio Pais, de 23 anos, que jogou no GD Vilar de Perdizes na época anterior.

Esta quinta-feira, os brigantinos garantiram as contratações do defesa direito João Loureiro (ex-SC Mirandela), o avançado Ossai (ex-GD Vilar de Perdizes) e do ponta de lança Paulo Roberto (ex- Montalegre).