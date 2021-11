Daniel Clemente reforça baliza do SC Vila Real

Daniel Clemente é reforço para a baliza do SC Vila Real, da série B do Campeonato de Portugal.

O guarda-redes, de 24 anos, tinha iniciado a época no FC Pedras Rubras, onde realizou três jogos.

Daniel Clemente fez parte da sua formação no SC Braga e estreou-se como sénior na formação B do emblema minhoto. Seguiu-se as passagens pelo Lusitano VRSA, Portimonense, União das Madeira, Grumentum Val D´Agri de Itália, Montalegre e São Martinho.

Foto de SC Vila Real