Daniel Fernandes estreia-se este domingo na União Ciclista da Maia

Daniel Fernandes inicia este domingo uma nova etapa. O ciclista de 18 anos, natural de Argozelo, mudou-se para a União Ciclista da Maia e estreia-se este domingo pelos maiatos na Prova de Abertura – Região da Aveiro, a primeira prova da Taça de Portugal Jogos Santa Casa.

O jovem ciclista passa a competir no escalão de sub-23 e vê nesta nova etapa uma oportunidade de evoluir na modalidade. “É uma mudança complicada, passo de júnior para um escalão em que vou competir com os ciclistas profissionais do pelotão nacional. Quero ajudar a equipa a cumprir os objectivos. A nível individual quero terminar as provas, ganhar ritmo e agarrar esta oportunidade para evoluir como atleta para um dia dar o salto para o profissionalismo”, disse Daniel Fernandes ao Nordeste.

O ciclista transmontano já competiu no Campeonato Nacional de Estrada e Taça de Portugal de juniores, na altura em representação da Academia de Ciclismo Capital do Móvel. Daniel deu as primeiras pedaladas no Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, em 2019.

Este domingo vai estrear-se com a camisola da União Ciclista da Maia na Prova de Abertura – Região de Aveiro, que vai ligar Cortegaça, no concelho de Ovar, a Águeda, num percurso de 170,1 quilómetros.