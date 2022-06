Daniel Pinto resiste à dureza da Crono Escalada de Cidões

A Crono Escalada de Cidões, em Vinhais, é já uma prova com tradição no calendário da Associação de Ciclismo de Bragança e bem se pode dizer que é uma etapa para ciclistas de barba rija, face a expressão.

Daniel Pinto mostrou resistência, apesar dos 38 graus marcados no termómetro às 17h00, hora de início da prova. O ciclista da Marotos e Duríssimos Team concluiu a tirada de 6,5 km, sempre a subir, com uma diferença de altitude aproximadamente de 450 metros e uma inclinação média de nove por cento, em 19 minutos e 8 segundos.

O maior obstáculo foi o calor. “O calor não ajudou nada. A subir como vamos tão devagar o calor ainda complicou mais. Mas, consegui aguentar mais ou menos o ritmo. Quebrei um pouco na segunda parte mas deu para vencer”, disse Daniel Pinto, que este ano também venceu a Volta ao Nordeste.

Na segunda posição ficou o brigantino Jorge Mariz. O ciclista do Velo Clube de Bragança também apontou as elevadas temperaturas que se fizeram sentir como a grande dificuldade dos participantes. “Tínhamos temperaturas de 37 graus, um tempo muito abafado e o corpo não estava a corresponder. No entanto, consegui melhorar o tempo. Haja mais oportunidades como esta. Um agradecimento à organização de uma prova como esta”.

O pódio da classificação geral ficou completo com António Gomes, também do Velo Clube, na terceira posição.

Em prova estiveram pouco mais de uma dezena de participantes. O calor e o facto de haver outras provas em simultâneo fez dispersar os ciclistas. “É verdade que este ano tivemos poucos participantes mas o tempo, muito calor não ajudou. Depois, sabemos que há mais provas e talvez o medo das pessoas em voltar a este tipo de eventos. No entanto, os atletas que vieram são bons, a qualidade esteve cá”, explicou Patrick Pires da organização, a cargo da Vinhais Extreme.

A Crono Escalada foi segunda prova de estrada do calendário da Associação de Ciclismo de Bragança. A próxima, as 6 Horas de Bragança, está agendada para o próximo mês de Agosto.