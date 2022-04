Daniel Pinto vence III Volta ao Nordeste

Daniel Pinto sucede a Sancho Cruz e Rui Novais na lista de vencedores da Volta ao Nordeste. O ciclista da Teamgiant conservou a camisola amarela que tinha conseguido na primeira etapa, no sábado, que ligou Vimioso a Miranda do Douro.

A Volta ao Nordeste arrancou com um prólogo, de seis quilómetros, em Bragança. O frio e a chuva dificultaram a tarefa aos ciclistas, mas Alberto Amaral, campeão nacional de CRI em Master 50, conseguiu ser o mais rápido. O ciclista da Discover Melgaço partiu de amarelo para a tirada de 86 quilómetros, com meta em Miranda do Douro, onde Hélder Azevedo (Cadão Soutense Rematelaborado) venceu ao sprint.

O dorsal 31, que foi 13º no prólogo, entrou numa fuga de sete ciclistas a poucos quilómetros da meta, conseguiu descolar do grupo e vencer a etapa. Já perto da meta impôs-se a Rui Novais (Skoda Irmãos Leite Tourencinho), vencedor da Volta ao Nordeste em 2019, e a Luís Lameira (Skoda Irmãos Leite Tourencinho), o trio que disputou nos metros finais a vitória.

Na segunda e última etapa, de 100 quilómetros, Rui Novais, Carlos Lameiras e João Teles assumiram a frente da corrida.

A disputa foi a três com Carlos Lameiras (Skoda Irmãos Leite Tourencinho) a conseguir cortar a meta na primeira posição. O ciclista conseguiu ainda o titulo de “rei” da Montanha e levou para casa a camisola das bolinhas vermelhas.

Rui Novais terminou a etapa no terceiro lugar e no segundo da geral, a sete segundos de Daniel Pinto (Teamgiant) o vencedor da Volta ao Nordeste.

Já Fábio Oliveira liderou as Metas Volante. O ciclista da Love Tiles participou pela segunda vez na competição e ainda esteve na luta pelo segundo lugar da geral.

Por equipas o lugar mais alto do pódio foi conseguido pela Skoda Irmãos Leite Tourencinho.

A III Volta Ao Nordeste, organizada pela Associação de Ciclismo de Bragança, contou com cerca de 100 ciclistas e teve como embaixador o brigantino Vítor Carvalho, paraciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor.