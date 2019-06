David Mayo Vivas vence prova de abertura do Open Regional de Estrada

Num traçado de 9 km com um acumulado de mais de 400 metros, David Mayo Vivas impôs-se à concorrência e terminou a Crono-escalada em 19m21s, ficando a 01m23s do segundo classificado, Manuel Fernandes da UDAR Quinchães.

O esforço foi enorme num percurso dificultado pelas subidas acentuadas. O ciclista espanhol confessou mesmo que foi difícil gerir a prova. “Tinha subidas muito inclinadas. O esforço foi muito, muito calor e às vezes até faltava o ar. Para mim foi das mais duras subidas em crono-escaladas”, confessou.

O pódio ficou completo com Ricardo Palavra do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros. O jovem ciclista concluiu a prova no terceiro lugar com o tempo de 21m22s e foi primeiro na categoria de juniores.

Sandro Teixeira (CC Macedo de Cavaleiros) alcançou o primeiro lugar em cadetes, Manuel Fernandes (UDAR Quinchães) triunfou em Master 30, Óscar Castro (UDAR Quinchães) destacou-se em Master 40, Emanuel Garcia (CC Macedo) triunfou em Master 50 e Rodrigo Mendes (Velo Clube de Bragança) em Master 60.

A Crono-escalada contou com cerca de 40 ciclista e a organização da Vinhais Extreme.

O Open Regional de Estrada segue para Macedo de Cavaleiros, no próximo domingo, com o Circuito de São Pedro.