De Bragança para o pódio do motociclismo

Tiago Rafael tem apenas 12 anos e sagrou-se, no dia 27 de Novembro, pela primeira vez, campeão nacional de Minivelocidade em Moto 5. Um feito inédito para o jovem piloto natural de Bragança e um orgulho para todos os transmontanos.

E este último ano foi uma roda viva para o brigantino com experiências únicas, como a que viveu na Final Mundial da FIM Mini GP World Series, mas já lá vamos.

Tiago Rafael desde cedo mostrou interesse e habilidade para o motociclismo. Ainda jogou futebol, mas a paixão pelas duas rodas, incutida pelo pai, Carlos João, que também competiu, falou mais alto e trocou a bola pela velocidade, na altura teria sete anos.

E foi com oito anos que pela primeira vez sentiu a adrenalina da pista, em corridas de exibição de minimotos no Campeonato Nacional de Supermoto . “A minha primeira corrida foi em Baltar, no Porto, e começou aqui o gosto pela competição. Na altura eram corridas de exibição no intervalo do Campeonato Nacional de Velocidade. Fazíamos várias corridas por prova. No segundo ano a minivelocidade passou a ter corridas a sério. Fiz o nacional de Supermoto e a meio da época participei no Campeonato Galego em Espanha”, recordou o jovem piloto.

A decisão de competir no país vizinho foi fácil, pois participar em provas com pilotos extramente competitivos significava crescer e evoluir. Assim foi. “É um mundo completamente diferente e é onde se ganha experiência. Em Espanha já vivi grandes momentos. O número de pilotos é maior, a variação de pista, a competitividade e lá as corridas realizam-se esteja a chover, a nevar ou a fazer sol”, referiu.

Em 2019, o brigantino participou em várias provas em Espanha com destaque para a P3 no Troféu Ibérico de Minivelocidade na classe Polini 4.2 e o terceiro lugar na Copa Campeones ANPA.

Em 2020, Tiago Rafael conseguiu o terceiro lugar no pódio na Copa Ohvale ETG Galicia, na classe de Promo 2. Seguiu-se, em 2021, o título de vice-campeão da Copa Ibérica ETG em Promo 2, “um troféu muito competitivo”, frisou o piloto. No mesmo ano vendeu a Resistência Ibérica de três horas na classe de dois tempos.

Mas as grandes experiências estavam reservadas para este ano. A qualificação para a final mundial da FIM Mini GP World Series. O apuramento para a competição em Valência, Espanha, foi confirmado na última prova, em Palmela. “Não foi fácil porque só conhecia uma pista. Por exemplo, na primeira prova, em Portimão foi o meu pior resultado mas depois foi sempre a subir. Em Palmela, na última prova, estava em segundo e acabei por fazer uma prova de gestão”.

E como foi representar Portugal, juntamente com o Pedro Matos, na final mundial? “Senti uma grande responsabilidade numa prova onde todos os pilotos são extremamente competitivos”, afirmou.

Em Valência, Tiago Rafael não só se estreou numa prova mundial como teve a oportunidade de conviver com os pilotos de Moto GP, como Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller. “São excelentes, super simpáticos. Perguntaram-me se era o meu primeiro ano, se gostava da pista e estiveram a assistir às nossas corridas”, recordou.

Na final mundial, Tiago Rafael ganhou ainda mais motivação para a última prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade. O brigantino só precisava de terminar a corrida para se sagrar, pela primeira vez, campeão nacional em Moto 5.

No Kartódromo de Braga, palco de consagração de Tiago Rafael, a corrida não correu da melhor forma. O piloto teve alguns problemas mecânicos mas conseguiu chegar ao final. Quanto à sensação “foi única e incrível”, afirmou.

A juntar ao primeiro título nacional, o brigantino foi ainda, este ano, campeão Galego em Júnior GP e Campeão VF Challenge Moto Race Júnior GP.

Em Espanha conseguiu ainda um P15 no Campeonato de Minivelocidade em Moto 5 e fez P4, em Portugal, no Nacional de Velocidade em Moto 4/85 GP.

Tiago Rafael concilia o motociclismo com os estudos e é necessário “uma grande organização”. “O tempo bem aproveitado dá para tudo e os meus pais dão-me uma grande ajuda. O mês mais complicado foi Novembro, que tive que faltar uma semana às aulas por causa do Mini GP World Series”.

O piloto não esquece todos aqueles que o têm apoiado nesta aventura em duas rodas. “Tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores, pois sem eles na da disto era possível”.

Sobre o futuro, Tiago ainda não definiu em que provas vai aposta em 2023. A última corrida deste ano está agendada para o dia 11 de Dezembro, a Resistência Ibérica, que venceu em 2021.