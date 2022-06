De Viana do Castelo a Bragança em Honda Monkey 125

Uma roadtrip pela estrada Nacional 103 de mota, mais concretamente ao volante de uma Honda Monkey 125.

Foi desta forma que 20 motards, de várias localidades da zona norte do país, como Bragança, Braga, Paços de Ferreira, Alfândega da Fé, Porto e Viana do Castelo, percorreram os 274 quilómetros que ligam Viana do Castelo a Bragança.

Um travessia pelo litoral minhoto até Trás-os-Montes, a dois passos da fronteira com a Espanha, passando por Barcelos, Boticas, Braga, Chaves, Esposende, Montalegre, Póvoa de Lanhoso, Valpaços, Viana do Castelo, Vieira do Minho e Vinhais.

Orlando Borges é de Alfândega da Fé e juntou-se ao grupo. O transmontano não tem dúvidas que esta é uma forma de conhecer e também divulgar o melhor que há nos territórios percorridos. “Junta os amantes deste tipo de motas e que gostam de fazer estrada com calma e com os amigos. O objectivo é também divulgar as regiões, valorizar o património e o potencial dos territórios”.

Os 20 motards percorreram os 274 quilómetros num só dia, ontem, mas Orlando Borges aconselha a planear por etapas, de forma a aproveitar o melhor que há no país. “Fizemos tudo no mesmo dia mas pode ser feito em mais dias até para aproveitar melhor e conhecer o património e a gastronomia.”.

Quem viaja pela EN 103 atravessa territórios como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Parque Natural de Montesinho, Reservas da Biosfera Transfronteiriças e a Barragem dos Pisões.

A Monkey 125 serviu de inspiração a Luís Barreiro, de Braga, para a organização de passeios e encontros de motards que partilham o gosto por este modelo da Honda. “Comecei isto há quatro anos quando saiu este novo modelo, eu e o Bernardo Filipe. Criámos uma página no facebook e já temos mais de 2000 membros. Já fizemos alguns eventos. Já fizemos a Estrada Nacional 2, os Picos da Europa, os Açores, Madeira e queremos fazer outras nacionais para divulgar o nosso país”, disse o motard bracarense.

Em Bragança o quilómetro 274, o final da EN 103, é na Praça da Sé e Orlando Borges deixou a sugestão. “Era engraçado o Município de Bragança colocar um marco, em cantaria, por exemplo, para assinalar o quilómetro 274”.

Na recepção aos motards nas várias localidades por onde passou a Monkey Trip N103 estiveram os grupos motards locais como os Javalis do Asfalto de Vinhais e o MotoCruzeiro de Bragança.