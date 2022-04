Decisões do título guardadas para a última jornada

Bragança ou Rebordelo? Quem será o campeão distrital? Só a última jornada vai ditar o vencedor.

O GDB parte em vantagem para a derradeira jornada já que é líder, com mais dois pontos que o Rebordelo, e só tem que vencer ou até empatar em Vila Flor, se o Rebordelo escorregar em Miranda do Douro. Já a equipa de Nuno Loureiro tem que obrigatoriamente vencer na última jornada e esperar por um deslize dos brigantinos.

As duas formações não vacilaram na penúltima jornada. O G.D. Bragança somou um triunfo caseiro, 4-1 frente ao F.C. Vinhais com um hat-trick de Mantorras e um golo de Litcha. Para a turma da capital do fumeiro marcou Henrique Almeida de penálti.

Os brigantinos não tiveram tarefa fácil na primeira metade, altura do jogo em que os forasteiros conseguiram uma boa prestação e criar oportunidades de golo.

Na segunda parte, Mantorras, que colocou o Bragança em vantagem aos 20 minutos, revelou-se uma dor de cabeça para a defesa dos Vinhais. O avançado apontou mais dois golos e foi mesmo o homem do jogo. Matorras já soma oito golos para o campeonato.

Em Rebordelo, a formação treinada por Nuno Loureiro não deu margem de manobra aos Estudantes Africanos e aplicou “chapa 5”. Aqui, Quintã foi a figura do encontro. O médio apontou três golos.

No Sendim – Mirandês a equipa treinada por Nuno Rangel levou a melhor no dérbi concelhio ao vencer por 1-2. Mas, os locais ainda estiveram a vencer. Diego Oliveira marcou para o Sendim ainda na primeira metade. Nos últimos 45 minutos, Ema e Francisco marcaram e garantiram o triunfo da formação de Miranda do Douro.

No outro dérbi concelhio da jornada 21, o Carção regressou às vitórias frente ao Argozelo, 0-4 foi o resultado da partida entre vizinhos.

Quanto ao Grupo Desportivo de Moncorvo também arrecadou uma vitória, 2-0, na recepção ao F.C. Carrazeda de Ansiães. Era já resultado final o Vimoso 1 - Vila Flor SC 1.