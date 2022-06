Defesa central do G.D. Bragança convocado para a selecção de São Tomé e Príncipe

O defesa central, que na última temporada vestiu as cores do Grupo Desportivo de Bragança faz parte do lote dos 25 jogadores convocados pelo técnico Adriano Eusébio.

Nilton Pequeno tem 24 anos, chegou ao GDB no início do ano, depois de ter começado a época no Aliados de Lordelo. No distrito de Bragança também já representou os Estudantes Africanos, o G.D. Sendim e o Argozelo.

A selecção de São Tomé e Príncipe integra o grupo A, com a Nigéria, Serra-Lea e Guiné Nissau.

O primeiro jogo está marcado para esta quinta-feira, em Marrocos, com a Guiné-Bissau, depois segue-se o encontro com a Nigéria, na próxima segunda-feira (dia 13), onde alinha Zaidu, defesa do F.C. Porto e que já representou o S.C. Mirandela.