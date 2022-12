Delfim Gomes ordenado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga

Pároco da Diocese de Bragança-Miranda, mais concretamente na Unidade Pastoral Senhora da Assunção, no concelho de Vila Flor, desde 1992, disse receber este ministério de “braços abertos”. “Estimados amigos, aqui cresci. Convosco pensava prosseguir este caminho, nesta nossa diocese, era o espectável, mas os desígnios do senhor são insondáveis. De braços abertos para agradecer o louvar, de coração cheio para servir e testemunhar. O Senhor deu- -me esta missão, esta cruz, agora espero que me ajude a levá-la”, disse. Dom Delfim, como passa a ser designado, mostrou- -se emocionado com o novo caminho e agradeceu a todos os presentes. “Agradeço a todos e a cada um de vós por todo o carinho, que eu não merecia. Confio-me à Virgem, mãe de Jesus e nossa mãe, Senhora das Graças, padroeira de Bragança, Senhora da Assunção”, referiu. Delfim Gomes nasceu em 1962. Foi ainda reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Assunção, vice-presidente do Instituto Diocesano do Clero e membro do Colégio de Consultores e também director do Secretariado diocesano do Ensino de Educação Moral e Religiosa Católica. Na ordenação episcopal, esteve o antigo Bispo de Bragança, Dom José Cordeiro, actual Arcebispo da Arquidiocese de Braga, que presidiu à cerimónia como Bispo Ordenante Principal. Também o Núncio Apostólico Dom Ivo Scapolo, representante do Papa Francisco, o Cardeal Dom Manuel Clemente e o Cardeal Dom António Marto, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, marcaram presença, assim como dezenas de outros bispos e centenas de párocos. A Diocese de Bragança- -Miranda está sem Bispo Titular há cerca de um ano, quando Dom José Cordeiro se tornou Bispo da Arquidiocese de Braga. No espaço de pouco mais de uma década, a Catedral de Bragança já recebeu a ordenação de dois bispos.