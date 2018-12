“Dentro da nossa realidade penso que estamos a superar até as nossas expectativas”

Foi um ano em grande para o Macedense. O clube de Macedo de Cavaleiros sagrou-se campeão distrital de futsal e garantiu o regresso à 2ª Divisão. No nacional, com 11 jornadas realizadas, ocupa o quarto lugar com 18 pontos.

No somatório das duas competições, de 5 de Janeiro a 22 de Dezembro de 2018, o Macedense disputou 31 jogos, obtendo 25 vitórias, três empates e outras tantas derrotas.

Olhando apenas para a prova nacional, que já vai na segunda volta da fase regular, os comandados de António Aires apresentam uma prestação irrepreensível. Os macedenses vinham de um ciclo de dez jogos sem perder que só foi interrompido pelo Candoso, 6-3 na passada jornada.

“O balanço para já é positivo. Esta fase é de conquista de pontos. Dentro da nossa realidade e do nosso orçamento penso que estamos a superar até um pouco as nossas expectativas. A próxima fase é a do ‘mata-mata’ e é importante agora amealhar o máximo de pontos possível”, referiu António Aires.

O treinador relativiza o quarto lugar na tabela pois lembra que para a segunda fase as equipas “só levam 50 por cento dos pontos e ficam todas muito próximas”, mas Aires também confessa que é “agradável ver o GDM neste lugar”. O técnico, de 48 anos, reitera o objectivo do clube. “Queremos garantir a manutenção no nacional e dotar esta jovem equipa de competências para o futuro”.

Garantido é que o novo ano não vai trazer reforços, antes pelo contrário. O grupo deverá ficar mais magro. “É complicado conciliar a parte profissional com os treinos, que são três sessões por semana, e os jogos ao sábado. Poderemos perder dois jogadores por questões de indisponibilidade e profissionais. Em primeiro, como é óbvio, está o que leva dinheiro para casa. Quanto a reforços não temos possibilidades financeiras para isso”, explicou o treinador.

Além da possibilidade da saída de dois jogadores há a lesão de Miguel Brás. O jogador recupera de uma microrrotura e Aires não consegue adiantar uma data para o regresso à competição.

A equipa de António Aires divide as atenções do campeonato com a Taça de Portugal de Futsal. O Macedense está nos 16 avos de final e no dia 26 de Janeiro joga fora com o Paredes.