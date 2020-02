Deputado municipal do BE perde confiança política

Foi entregue na Assembleia Municipal de Bragança, na passada quinta-feira, a comunicação de retirada de confiança política ao deputado municipal do Bloco de Esquerda, António Anes. Jóni Ledo, membro da Comissão Coordenadora Distrital de Bragança do BE, explicou que em causa estão “posições públicas” do deputado que vão contra as directrizes do partido e publicações “menos próprias” nas redes sociais, assim como partilhas de publicações de outros partidos.