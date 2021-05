Dérbi distrital termina empatado a duas bolas

As mirandelenses ocupam o quinto lugar com dois pontos e na próxima jornada recebem o Vianense.

Quanto às brigantinas são últimas com um ponto e no dia 29 de Maio jogam em casa com a Escola Hernâni Gonçalves.

Nos restantes jogos da série A, o Valadares Gaia deu goleada, 8-0, ao Vianense e a partida Escola Hernâni Gonçalves – Boavista só se joga amanhã.