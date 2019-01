Dérbi distrital valeu por 45 minutos

A jornada 17 da série A do Campeonato de Portugal contou com um confronto de vizinhos. SC Mirandela e GD Mirandês defrontaram-se na última ronda da primeira volta da competição com os alvinegros a arrecadarem três pontos, depois da derrota fora de portas com o Fafe.

O triunfo do SC Mirandela foi construído na primeira metade com o ponta de lança João Victor a mostrar veia goleadora. O jogador brasileiro bisou e tem já cinco golos no campeonato.

É verdade que o terreno de jogo dificultou a tarefa das duas equipas, principalmente a dos locais que privilegia a posse de bola e as jogadas de bom recorte técnico. Ainda assim o sinal mais vai para a formação da cidade do Tua, com excepção dos últimos 15 minutos do primeiro tempo.

João Victor inaugurou o marcador aos 25 minutos, um golo contestado pelos jogadores do Mirandês que consideraram que o atacante do Mirandela estava em posição irregular. Aos 26’ os adeptos mirandelenses voltaram a festejar, Carlos Eduardo rubricou o 2-0.

Diz o ditado que “não há duas sem três”, neste caso golos, e João Victor apontou o 3-0, o segundo da conta pessoal, aos 32 minutos.

Com uma vantagem confortável no marcador, a equipa de Rui Borges baixou o ritmo e deu algum espaço ao adversário que aproveitou para reduzir para 3-1 através de Ivo Amorim, na sequência da marcação de um livre.

A segunda metade foi fraca e não trouxe novidades em termos de resultado.