Dérbi equilibrado termina com empate sem golos

Terminou comum nulo no marcador o dérbi transmontano entre S.C. Mirandela e Pedras Salgadas, um jogo relativo à primeira jornada da série B da fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

O equilíbrio foi a nota dominante do encontro com o sector defensivo das duas equipas a fazer valer-se, sobretudo na primeira metade e que acabou com 0-0 no marcador.

Na segunda parte manteve-se a toada de jogo, com oportunidades para as duas equipas, mas sem golos.

Nesta fase a margem de erro é reduzida pois é composta por apenas seis jornadas, sendo que se mantém na competição na próxima temporada as duas primeiras classificadas de cada série e descem aos distritais os terceiros e quartos.

O Mirandela soma um ponto no pontapé e saída da segunda fase em que “errar é proibido”, como frisou o técnico dos alvinegros. “Infelizmente a Federação Portuguesa de Futebol colocou-nos nesta situação, não é justo. Fizemos 33 pontos na primeira fase e não foi por acaso. Agora temos de lutar para nos mantermos nesta divisão, lamentou Rafael Pinheiro.

Sobre o jogo o treinador considerou o resultado justo. “Um empate que, se calhar, acabou por se ajustar aquilo que as equipas fizeram durantes os 90 minutos. As equipas colocaram tudo em campo, tentaram fazer golo, mas a organização defensiva de cada uma fez-se valer. Foi um jogo equilibrado e intenso. Só faltaram os golos”.

A mesma opinião foi partilhada por Gustavo Souza. O técnico do Pedras Salgadas destacou as dificuldades impostas pelo Mirandela na segunda metade do jogo e lamenta as oportunidades falhadas pela sua equipa na primeira parte. “Sabíamos que o Mirandela tem uma equipa muito competitiva e em casa criam muitas dificuldades. Estávamos preparados para isso. Na primeira parte entrámos bem, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar golos. Depois, o Mirandela com um futebol muto directo criou-nos algumas dificuldades. A segunda parte foi mais dividida, mas, mesmo assim, podíamos ter marcado”, referiu.

Na próxima jornada, marcada para o dia 3 de Abril, há mais um dérbi, este distrital, entre Mirandela e Macedo. Quanto ao Pedras Salgadas recebe o Maria da Fonte.

Foto de Rafael Neto