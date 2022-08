Dérbi transmontano termina com empate

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde empatou (2-2), este domingo, com o G.D. Chaves, dérbi transmontano da segunda jornada da série A do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão.

Os flavienses chegaram à vantagem logo no primeiro minuto de jogo. Paulo Carvalho apontou o primeiro tento da formação do concelho de Mirandela, fez o 1-1, e Diogo Diegues colocou a ADSP Vale do conde na frente do marcador. No entanto, a equipa da casa conseguiu igualar e fixar o resultado em 2-2.

Com duas jornadas realizadas, a ADSP Vale do Conde ocupa o sétimo lugar com um ponto e na próxima jornada, marcada para o dia 3 de Setembro, recebe o Barroselas.

Resultados da jornada 2:

Vitória SC B 5 – SC Régua 0

Escola Diogo Cão 3 – SC Salgueiros

Limianos 0 – FC Famalicão B 2

GD Chaves 2 – ADSP Vale do Conde 2

Leixões SC 4 – AD Barroselas 0

SC Braga B 3 – União Nogueirense 0