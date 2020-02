Derrota alvinegra com exibição muito apagada

A jogar em casa, o Mirandela foi uma equipa pouco agressiva, apática e chegou à vantagem sem muito para fazer para isso, aos 39’, por intermédio de Léo Costa.

O difícil foi conseguido e esperava-se que a vantagem no marcador galvaniza-se a equipa para um final feliz, a vitória. Muito pelo contrário. O Cerveira, apesar da sua modesta classificação, fez pela vida e na segunda metade, aos 54’, chegou ao empate num cabeceamento ao segundo poste de Tiago Cruz.

Já ao cair do pano, os minhotos festejaram o golo da vitória. É caso para dizer que foi uma fotocópia do primeiro. Joel Marques, sem oposição, fixou o resultado em 1-2.

O S.C. Mirandela terminou um ciclo de cinco jogos sem perder, foi o primeiro desaire da equipa de Armando Santos nesta segunda volta do Campeonato de Portugal.

O treinador mostrou-se completamente desagradado com o resultado e acima de tudo com a prestação da equipa. “Estou envergonhado e peço desculpa aos adeptos. Foi um jogo muito mal conseguido da nossa parte”, disse o treinador do Mirandela.

O técnico disse mesmo que os seus jogadores “não foram competentes” e que “faltou humildade”.

Apesar da derrota, a formação da cidade do Tua manteve o 12º lugar com 29 pontos quando estão cumpridas 23 jornadas do Campeonato de Portugal.