Derrota ao cair do pano

Foi nos últimos instantes do jogo, aos 90’, que o Amarante conseguiu chegar ao golo e numa altura em que o empate a zero parecia já um dado adquirido. Eis, então, que surgiu Cardoso a resolver o jogo para os forasteiros.

O Macedo não entrou da melhor forma na partida e foi o Amarante que na primeira metade que assumiu o controlo das operações, com oportunidades para chegar à vantagem.

O intervalo foi bom conselheiro para o Macedo e as mexidas efectuadas por Rafael Nascimento surtiram efeito, com as entradas de Danny Pires e Cláudio. A equipa ganhou caudal ofensivo e esteve mais perto de marcar.

Contudo, o momento capital do jogo pertenceu ao Amarante e esse chegou no último suspiro do jogo. Cardoso, que tinha entrado dois minutos antes, saltou do banco para resolver o encontro. O jovem avançado, de 19 anos, rubricou o 0-1 aos 90’ e garantiu o triunfo da equipa treinada por Jorge Pinto, que se estreou no comando técnico dos alvinegros, após a saída de Pedro Reis.

No final do encontro, Rafael Nascimento lamentou o resultado e deixou um aviso ao plantel. “Não podemos sofrer golos aos 90 minutos de uma bola parada, um lance idêntico ao da primeira jornada, de uma segunda bola. Temos que melhorar este aspecto. Há alguma coisa que não está certa e vamos ter que melhorar rapidamente”, disse o técnico do Macedo.

Em duas jornadas já realizadas o Macedo soma outras tantas derrotas, por igual resultado, 0-1, e nos últimos instantes do jogo.

Quanto a Jorge Pinto considerou que o jogo teve duas partes distintas com sinal mais para a sua equipa na primeira metade. “Na primeira parte tivemos o controlo absoluto do jogo. Na segunda parte, por estratégia, baixámos linhas para ganhar espaço nas costas. Permitimos erradamente que o jogo se partisse e houve ocasiões em ambas as balizas, nós acabámos por ser felizes. Era importante manter a nossa baliza a zero já nos últimos dois jogos sofremos seis golos”.

O Amarante é agora sexto classificado com quatro pontos. O Macedo é nono e ainda não pontuou. Na próxima jornada, marcada para o dia 3 de Outubro, há dérbi transmontano, joga-se o SC Vila Real – Macedo. Antes, no dia 25, o Macedo joga fora com o Sintrense na terceira eliminatória da Taça de Portugal.