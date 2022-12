Derrota brigantina no terceiro dia do Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17

No terceiro dia do Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17, que termina amanhã, com jogos em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor, a selecção distrital da A.F. Bragança perdeu, esta quinta-feira, pela margem mínima, 2-3, com a congénere de Santarém.

É a segunda derrota das brigantinas em dois jogos, depois do resultado de 4-1 com Setúbal. Já no primeiro dia da competição a A.F. Bragança venceu Coimbra por 5-0.

Nas contas gerais do torneio, as associações de Vila Real, Aveiro, Leiria e Santarém são as únicas que, até ao momento, registam um pleno de vitórias.

A selecção da A.F. Bragança termina a participação na prova amanhã frente à A.F. Castelo Branco. O jogo tem início às 11h30 no Pavilhão da Escola Emídio Garcia, em Bragança.

Resultados desta quinta-feira:

Pavilhão Municipal Macedo de Cavaleiros

AF Lisboa 2-2 AF Braga

AF Viseu 0-7 AF Aveiro

AF Madeira 2-3 AF Porto

Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira

AF Portalegre 2-2 AF Setúbal

AF Leiria 4-1 AF Coimbra

AF Castelo Branco 0-2 AF Beja

AF Bragança 2-3 AF Santarém

Pavilhão Municipal de Vila Flor

F Guarda 0-4 AF Vila Real

AF Évora 2-2 AF Viana do Castelo

AF Ponta Delgada 2-0 AF Algarve

Foto de AF Bragança