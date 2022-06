Derrota caseira

Os forasteiros adiantaram-se no marcador aos seis minutos com um golo de Tiago Neves. A equipa de Vila Nova de Famalicão entrou decidida a segurar a liderança do grupo.

Entretanto, o Mogadouro conseguiu igualar através de Dylan Afonso mas, ainda antes do intervalo, o São Mateus voltou a colocar-se em vantagem. Nuno Silva fez o 1-2 aos 12 minutos.

A segunda metade foi renhida com os locais a tentarem restabelecer a igualdade e os visitantes à procura de aumentar a vantagem. Assim aconteceu. Aos 36’, Pedro Andrade marcou para o São Mateus e fixou o resultado em 1-3.

Foi o segundo jogo do Mogadouro no espaço de três dias. Na sexta-feira, os comandados de Artur Pereira, também em casa, venceram o Montalegre por 7-2.

Na recepção à turma barrosã brilhou Igor Cordeiro. O ala, de 25 anos, apontou cinco golos. Samuel Silva e Tick apontaram os restantes tentos dos mogadourenses. Carlos Machado e Dinis Gonçalves assinaram os golos do Montalegre.

O C.A. Mogadouro ocupa a segunda posição com 6 pontos. Quanto ao São Mateus lidera com 10 pontos.

O terceiro lugar pertence ao Montalegre com 5 pontos. O Gondarém é último classificado com apenas um ponto.

Na próxima jornada, marcada para o dia 16 de Junho, o Mogadouro joga fora com o Gondarém.