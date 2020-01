Derrota caseira na estreia de André David no comando técnico do Bragança

O técnico, que assistiu na bancada ao jogo, por questões disciplinares, viu a sua equipa sofrer o primeiro golo aos 22 minutos. Vasco Costa muito bem colocado área finalizou com sucesso e premiou a boa entrada do São Martinho.

Na primeira metade, os forasteiros estiveram sempre mais perto do golo. E num só minuto, aos 28’, o guarda-redes João Pinho evitou por duas vezes o segundo dos visitantes.

Já perto do intervalo, Paulo Roberto falhou um penálti. O ponta de lança dos brigantinos atirou por cima e desperdiçou a oportunidade de igualar o resultado.

Na segunda metade, o atacante foi certeiro e de cabeça, aos 51’, fez o 1-1 perante a passividade de Bruno Pinto na baliza.

Num jogo muito disputado e de muita entrega, mas nem sempre bem jogado, foi o São Martinho que voltou a marcar, Vasco Costa bisou aos 61’ e fixou o resultado.

Fábio Nunes, árbitro do encontro, foi muito contestado pelos brigantinos. Aos 16 minutos os locais reclamaram um penálti, por alegada não na bola de um jogador adversário, e aos 45 contestaram o golo anulado ao defesa Afonso. “Já não é a primeira vez que este árbitro se engana para o Bragança. Não me queria agarrar a extras, mas são coisas muito óbvias e que nos prejudicam muito”, apontou André David, técnico do treinador.

O treinador pediu a intervenção da A.F. Bragança na defesa dos clubes junto de quem tem responsabilidades na arbitragem nacional. “O senhor António Ramos, presidente da A.F. Bragança, juntamente com o GDB, tem que manifestar o descontentamento junto de quem manda. Não podemos ser assim afastados do nosso caminho”, concluiu.