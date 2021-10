Derrota caseira no pontapé de saída do nacional

As minhotas adiantaram-se no marcador aos oito minutos por intermédio de Francisca Castro, uma vantagem que as vitorianas guardaram até ao intervalo.

Na segunda metade, Ana Faria rubricou o 1-2 aos 45’ e Margarida Sá reduziu para 1-2 aos 50’. Foi um golo que trouxe esperança às transmontanas na reviravolta, mas um penálti convertido por Beatriz Freitas aos 59’ voltou a complicar a tarefa às mirandelenses, que acabaram por perder o encontro.

Na segunda jornada, marada para o dia 30 de Outubro, o S.C. Mirandela joga fora com o SC Braga.

Quanto à Associação Desportiva Paredes tem como adversário na primeira jornada o Lank Vilaverdense, um jogo que só se realiza no dia 6 de Novembro.

Foto de SC Mirandela