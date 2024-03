Desertificação da região em estudo para criar medidas de combate

Na passada quinta-feira, membros destas duas organizações estiveram, em Bragança, reunidos com a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás- -os-Montes (CIM-TTM) e vários agentes locais para perceber qual é o cenário do território no que toca à perda de população O objectivo é depois criar estratégias que invertam este fenómeno, bastante presente no Interior do país. “O objectivo era ouvir para podermos retirar pistas sobre o que está acontecer, quais são as ambições, quais as expectativas e desejos de todos os actores locais e perceber como desenvolver novo tipo de políticas que se adeqúem a este fenómeno”, explicou Gonçalo Alves, do Núcleo de Estudos e Políticas Territoriais da Agência para o desenvolvimento da Coesão. Para o presidente da CIM- -TTM o combate à desertificação é um “processo muito difícil” de resolver, nomeadamente nas aldeias. “Se nós conseguirmos que os centros mais urbanos, as sedes de concelho ou de distrito possam absorver aquela gente que possa sair do mundo mais rural, continuamos a tê-las pelo menos no território. O problema é quando elas saem do território que é a CIM e é essa uma das nossas grandes preocupações”, disse Jorge Fidalgo. Por isso, o também autarca de Vimioso considera que uma das soluções passa por políticas públicas. “Não só políticas públicas locais, que até achamos que têm estagnado alguma coisa, mas fundamentalmente as políticas públicas a nível central que não têm olhado para estes territórios com esta especificidade como devia ser feito”, vincou. Na visita a Bragança, os membros da OCDE, da Agência para o Desenvolvimento da Coesão e da CIM visitaram o Brigantia Ecopark e o laboratório Colab More. Além de Bragança, também Coimbra faz parte do estudo, que será apresentado no início de 2025.