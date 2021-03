Desporto vai ter um apoio de 65 milhões de euros

Foi aprovado um apoio de 65 milhões de euros para o sector do desporto, depois de várias estruturas desportivas, nomeadamente Comité Olímpico de Portugal, Confederação do Desporto de Portugal e Liga Portuguesa de Futebol Profissional, terem criticado o Governo por não ter incluído o desporto no Plano de Recuperação e Resiliência (PPR), para aceder às verbas comunitárias pós-crise pandémica.

O apoio à actividade desportiva divide-se em dois: um no valor de 35 milhões de euros – o Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva dinamizado pelo IPDJ - dirigido aos clubes desportivos constituídos como associações sem fins lucrativos, e o Programa FEDERAÇÕES+DESPORTIVAS, através de uma linha de crédito no montante de 30 milhões de euros, para federações com estatuto de utilidade pública.

O apoio dirigido aos clubes desportivos será concretizado em três medidas: REATIVAR DESPORTO, que disponibilizará um valor de 30 milhões de euros a fundo perdido para apoio directo a clubes desportivos no processo de retoma da actividade desportiva federada, um reforço da edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2021, para 5 milhões de euros e o reforço do montante disponível para a tranche destinada exclusivamente a clubes desportivos na edição do Programa Nacional de Desporto para Todos de 2021 para três milhões de euros.