Diocese Bragança-Miranda lança campanhas para ajudar carenciados

A pandemia tem vindo a agravar a situação de muitas famílias do distrito de Bragança, que já vinham a atravessar algumas dificuldades. Tendo em conta a época natalícia que se vive, a Diocese Bragança-Miranda lançou campanhas solidárias, algumas já realizadas em anos anteriores, para ajudar estudantes, famílias, reclusos e emigrantes. “Natal na Prisão” já não é novidade. Realizado em anos anteriores, este Natal apela-se à doação de meias e barras de sabão azul para os mais de 350 reclusos que estão nos estabelecimentos prisionais da cidade de Bragança e da vila de Izeda. Segundo o director do Serviço da Pastoral Penitenciária da Diocese, o objectivo é dar “presentes simbólicos” aos reclusos nesta época natalícia. Quem quiser participar pode fazê-lo até 3 de Janeiro na paróquia à qual pertence. “Em qualquer paróquia, a pessoa que queira participar fala com alguém que esteja na comissão fabriqueira ou com o Sr. Padre e eles, certamente, farão chegar as meias e o sabão”, explicou Rui Magalhães, acrescentando que esta iniciativa é alargada a todo o distrito de Bragança. Ajudar os imigrantes é também um dos objectivos da reitoria e da equipa pastoral da Catedral de Bragança. “Natal está no teu coração” consiste na recolha de bens alimentares não perecíveis, que depois serão entregues à comunidade imigrante. Existem pontos de recolha na Catedral para quem quiser ajudar. Os professores e alunos de Educação Moral e Religiosa do agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Bragança, também quiseram proporcional um Natal melhor aos estudantes mais carenciados do agrupamento. Este ano, serão ajudados 10 alunos e as suas respectivas famílias com bens alimentares, produtos de higiene, roupa e calçado. Com a pandemia, o professor de Moral, Jorge Novo, admitiu que há cada vez mais famílias a passarem necessidades. “Temos constatado e tem-nos chegado mais pedidos de ajuda este ano. Sentimos que os alunos têm mais dificuldades na questão da alimentação e do vestir. Nós vemos a merendinha que os alunos trazem. Por causa dos horários, alunos entram só à tarde, outros só de manhã e costumavam fazer aqui a refeição principal e muitos deixaram de fazer. Alguns ficaram com os pais desempregados”, afirmou, referindo que esta campanha irá “atenuar” as dificuldades. A campanha “Natal de Proximidade” começou no passado dia 1 e decorre até dia 18 de Dezembro. Os funcionários, alunos e docentes que queiram ajudar, poderão colocar os objectos nas caixas que se encontram na sala de convívio dos alunos de cada escola do agrupamento. Um ginásio também já se prontificou a ajudar com a entrega de roupa e calçado desportivo e um café também quis colocar um ponto de recolha no seu estabelecimento. A entrega será feita no dia 23 de Dezembro. Em Alfândega da Fé, as paróquias do concelho estão também apelar à doação de alimentos e roupa de cama para quatro Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, o Centro Social Paroquial de Picões, o Centro Social Paroquial de Sambade e a Santa Casa da Misericórdia de Alfândega. “Estas quatro instituições de cariz social trabalharão em conjunto para ajudar a minimizar as dificuldades presentes no território, particularmente nos seus apoios domiciliários”, explicou o Padre Manuel Ribeiro, presidente de duas das instituições. A recolha será feita no próximo dia 20. Quem quiser ajudar pode entregar os alimentos ou a roupa na paróquia da qual faz parte ou directamente na instituição.