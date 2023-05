Diogo Costa é o novo presidente do C.A. Macedo de Cavaleiros

Diogo Costa é o novo presidente do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, sucedendo a João Saraiva que não avançou para a recandidatura.

O novo líder encabeçou a lista B e venceu com a maioria dos votos, um total de 135, mais 31 que a lista B, liderada por Joana Queiroga, que reuniu 106. Foram registados dois votos nulos e um em branco.

Diogo Costa começou por destacar a grande mobilização dos sócios. “Estas eleições foram inéditas. Só o facto de estas eleições terem mobilizado tanta gente já foi uma vitória. Sinto-me orgulhoso e quero honrar a memória do meu avô emprestado, o senhor Licínio, que era um grande macedense e era sócio do Macedo”.

O novo presidente do Clube Atlético promete “trabalho, paixão, foco e organização”. Diogo Costa quer “trazer as pessoas ao estádio e levar o clube à cidade, envolvendo-o e várias iniciativas”.

Quanto à candidata da Lista A, Joana Queiroga mostrou-se disponível para colaborar no que for necessário, apesar da derrota. “Nunca se viram umas eleições com tanta gente e isso é uma vitória. É verdade que perdemos, mas estamos sempre do lado da lista que venceu e disponíveis para colaborar no que for necessário”, afirmou.

Diogo Costa, o novo presidente do C.A. Macedo de Cavaleiros para o biénio 2023/2025, toma posse no próximo dia 23 de Junho.