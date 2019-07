Diogo Gonçalves regressa ao Bragança

O guarda-redes, de 16 anos, regressa ao clube que representou na temporada 2015/2016, depois de ter iniciado a sua formação na Escola Crescer.

“Este ano irei representar os juvenis do GDB por empréstimo do G.D. Chaves por uma época. Quero agradecer especialmente ao presidente Bruno Carvalho por ter facilitado a minha saída e ao presidente Milton Roque pela vontade que demonstrou em ter-me no clube, obrigado. Prometo muito trabalho e dedicação pois quem me conhece sabe que nunca viro a cara à luta”, escreveu o jovem guardião numa publicação na sua página no facebook.

Diogo Gonçalves mudou-se para Chaves em 2016 e três épocas depois chega ao Bragança para competir no Campeonato Nacional de Juvenis.