Distrital de Futsal da AFB não avança esta época devido à Covid-19

O Campeonato Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança (AFB) não vai começar esta temporada. A decisão foi tomada na reunião entre a AFB e os clubes representantes da modalidade.

A incerteza face à evolução da pandemia e o facto de grande parte dos pavilhões desportivos do distrito estarem neste momento a servirem de centros de vacinação para a Covid-19, impedindo a preparação das equipas, motivou esta decisão.

E face à não realização da prova no seu formato normal ficou também decidido que os clubes que têm pretensão de subir ao nacional terão que o comunicar à AFB, até ao dia 16 de Abril, para a realização de jogos concentrados em que todos os jogadores vão ser testados à Covid-19. Segundo apurámos os testes vão ser financiados pela A.F. Bragança.

Caso não haja clubes que queiram assumir a subida não haverá representante da AFB na fase de acesso ao nacional da 3ª Divisão, o campeonato que regressa na próxima temporada. Se antes os campeões distritais tinham acesso directo ao nacional, agora vão ter de disputar uma taça para se apurarem para a 3ª Divisão.

Quanto aos representantes na Taça de Portugal de Futsal as vagas serão preenchidas pelos finalistas dos jogos para apurar o representante da AFB no nacional.

No feminino, tal como no masculino, não haverá campeonato distrital esta época. Sendo assim, ficou decidido que o Santo Cristo vai representar a AFB na Taça de Portugal, à semelhança da presente temporada, tal como o Macedense, que além da taça vai competir no nacional. Recordamos que a equipa de Macedo de Cavaleiros está em prova no Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

No que diz respeito à formação, à semelhança do futebol, as equipas podem regressar aos treinos a partir do dia 19 de Abril, de acordo com o plano de desconfinamento gradual apresentado pelo Governo, em que ficou definido que as modalidades de risco médio, na qual se incluem o futebol e o futsal, podem retomar os treinos a partir do dia 19 de abril (Orientação nº 36/2020 da DGS).

Já no que diz respeito à competição não há certezas quanto à realização dos campeonatos dos mais novos, apesar de poderem ser retomados a partir do dia 3 de Maio.