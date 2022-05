Distrital e concelhias do PSD demitem-se para antecipar eleições

O mesmo aconteceu com algumas das concelhias social-democratas em fim de mandato. O objectivo foi fazer coincidir a data das eleições para os órgãos locais com as eleições internas nacionais do partido. O agora presidente demissionário da distrital, Jorge Fidalgo, confirmou a decisão, dizendo que é apenas um formalismo, já que vai haver eleições para escolher o presidente do PSD a 28 de Maio. Como o mandato da estrutura e de algumas concelhias terminariam no início de Julho, foi decidiram antecipar as eleições em cerca de um mês para que os militantes não tenham de ir duas vezes às urnas. Jorge Fidalgo, também presidente da Câmara de Vimioso, não volta a candidatar-se, já que atingiu o limite de mandatos. Demitiram-se ainda os vice-presidentes da distrital, Hernâni Dias e Paulo Pinto, os elementos da mesa distrital, presidida por Paulo Xavier, os membros do Conselho de Jurisdição, Júlio de Carvalho, e da Comissão de Auditoria Financeira, Manuel Rodrigues. No caso da Comissão Política Concelhia de Bragança do PSD, que vai também a eleições a 28 de Maio, o actual presidente da estrutura, António Batista, presidente da Junta de Freguesia de Alfaião que já cumpriu dois mandatos, ainda não decidiu se avança para uma nova recandidatura.