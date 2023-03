Distrito de Bragança recebe Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino e masculino

O distrito de Bragança volta a ser palco das competições jovens de futebol internacional. De 4 a 9 de Maio joga-se em Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança o Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 masculino.

Em prova vão estar quatro selecções, Portugal, Bélgica, Suécia e Itália. A equipa das quinas inicia a participação no torneio no dia 4 frente à Bélgica, ao que tudo indica no Estádio São Sebastião, em Mirandela.

Segue-se o embate frente à Suécia, dia 6, no sábado, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, e com a Itália, no dia 8, no Estádio Municipal de Bragança.

Quanto ao Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino começa no dia 11 de Maio e termina a 16. Portugal vai defrontar as congéneres da Suécia, no dia 11, Noruega, no dia 13, e Áustria, no dia 15.

Os Torneios de Desenvolvimento são uma prova da UEFA, criada com o objectivo de desenvolver o futebol de formação, proporcionando experiências internacionais aos jovens atletas.

Em Junho, nos dias 10 e 11, o distrito de Bragança recebe os jogos de preparação das selecções nacionais de futsal sub-15 masculina e feminina. Ambas vão realizar dois jogos de preparação com a Espanha. Os encontros deverão realizar-se no Pavilhão Arnaldo Pereira, em Bragança.

Foto de FPF