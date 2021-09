Distrito ganhou mais 735 eleitores em três meses

No entanto, actualmente estão inscritos 138 438 eleitores no distrito, menos 6897 que há quatro anos, ou seja, menos 5% dos eleitores face a 2017. 196 são pessoas estrangeiras, 144 provenientes de países da União Europeia. Só o concelho de Miranda do Douro tem 56 estrangeiros inscritos para ir votar no próximo dia 26. Por outro lado, é no concelho de Vimioso que há menos estrangeiros com direito ao voto, uma vez que tem apenas um eleitor inscrito. O concelho de Bragança é o segundo com mais estrangeiros residentes, com um total de 30. Freixo de Espada à Cinta tem 26 estrangeiros inscritos, Mogadouro 18, Torre de Moncorvo 10. Já Mirandela e Vinhais têm ambos 8, Macedo de Cavaleiros tem 7, Carrazeda de Ansiães 5 e Alfândega da Fé tem 3 cidadãos estrangeiros com direito ao voto. Ainda assim, há concelhos com perda de mandato, por terem menos de 10 mil eleitores inscritos. É o caso de Vinhais, que passa de 7 para 5 mandatos. Em Mogadouro a situação repete-se. Apesar de nos últimos três meses se terem recenseado mais 139 pessoas e assim haver mais de 10 mil eleitores inscritos, o mapa de cálculo é de 15 de Junho, quando o concelho tinha 9990 eleitores. Para além de Mogadouro e Vinhais terem tido um aumento de eleitores, também Alfândega da Fé tem agora mais 271, Miranda do Douro mais 145, Torre de Moncorvo mais 96, Freixo de Espada à Cinta mais 65, Vila Flor mais 23 e Carrazeda de Ansiães mais 1. Porém, nos restantes concelhos verificou-se uma diminuição. Bragança tem menos 297, Macedo de cavaleiros menos 32, Mirandela menos 6 e Vimioso menos 2.