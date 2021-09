Distrito passa a ter 7 câmaras do PSD e 5 do PS

“Não é da responsabilidade de ninguém, porque não houve um candidato a uma câmara municipal que fosse escolhido pela federação. Os presidentes de câmara que quisessem recandidatar-se não tinham que passar pelo crivo da comissão concelhia nem da federação distrital. E assim foi naturalmente e assim perderam naturalmente e outros ganharam naturalmente”, referiu. Ainda assim, felicitou as câmaras de Macedo de Cavaleiros e Mirandela que se mantiveram do Partido Socialista, com a reeleição de Benjamim Rodrigues e de Júlia Rodrigues. “Foram dois autarcas que fizeram um trabalho excelente, um trabalho de muita proximidade com os cidadãos e têm o resultado à frente deles. São duas grandes vitórias e estamos satisfeitíssimos com isso, como com o nosso camarada Nuno Ferreira, em Freixo de Espada à Cinta”. Já Jorge Fidalgo, líder da Distrital do Partido Social Democrata, não deixou de reconhecer o trabalho desenvolvido pelos candidatos do PSD que não foram eleitos, ou seja, Maria do Céu Quintas, em Freixo de Espada à Cinta, Vítor Bebiano em Alfândega da Fé, Nuno Morais em Macedo de Cavaleiros, Duarte Travanca em Mirandela e Carlos Almendra em Vinhais, e felicitou os vencedores. “Tínhamos cinco câmaras, passamos para sete, o que significa que passamos a ser maioritários no distrito e isso deixa-nos satisfeitos. Obviamente que gostaríamos de ter conquistado mais câmaras e não termos perdido uma, mas é a democracia e aceitamos com muita humildade democrática os resultados, sendo que para o PSD foram muito positivos”, afirmou, realçando que foram resultados “honrosos” e que o objectivo de conseguir mais câmaras foi atingido.