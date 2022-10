Dívida total dos clubes à A.F. Bragança ronda os 200 mil euros

Numa entrevista Jornal Nordeste/Rádio Brigantia, a propósito da nova época desportiva, António Ramos garantiu que a dívida dos clubes à Associação de Futebol de Bragança tem vindo a diminuir. Actualmente, o valor total ronda os 200 mil euros, ou seja um número inferior ao que encontrou há sete anos quando assumiu a presidência da AFB, que era de cerca de 400 mil euros. “A dívida tem vindo a diminuir. Mais de metade dos clubes já não deve nada à A.F. Bragança e prevemos que no final da época só um quarto dos clubes é que terá dívida à associação”.

António Ramos salientou a vontade e o esforço dos clubes para cumprir com o pagamento da dívida. “Claro que há dificuldades, mas a intenção de querer cumprir é notória. Há clubes que no início da época passada tinham uma dívida acentuada e no final tinham a dívida quase liquidada. Os clubes aos poucos estão a organizar-se”.

A certificação, segundo António Ramos, tem um papel importante na gestão e organização dos clubes. “A questão da certificação é muito importante, pois obriga a que haja uma reorganização dos clubes em termos estruturais, orçamentais e em termos de gestão do clube. De referir que temos quase metade dos clubes certificados”.

Depois de aprovado o plano de saneamento financeiro em relação às dívidas dos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada a 9 de Junho de 2021, com 12 votos a favor, 3 votos contra e 1 abstenção dos filiados, os clubes têm efectuado o pagamento das dívidas de forma faseada. O valor total em dívida à A.F. Bragança é de cerca de 200 mil euros.

Foto de AFB