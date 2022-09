Divisão de Honra Pavimir arranca a 25 de Setembro com dois novos clubes

São 12 as equipas que vão participar no Campeonato Distrital da Divisão de Honra Pavimir época 2022/2023 com destaque para dois novos clubes, o Forte Carrazedense, que na prática é o antigo FC Carrazeda de Ansiães, e a grande novidade os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD.

Trata-se de uma academia de futebol com equipas em competição na A.F. Porto, A.F. Braga e agora em A.F. Bragança. Será a primeira vez que uma SAD se instala no distrito e conta com o apoio do Município de Macedo de Cavaleiros, onde vai treinar e jogar.

“É a primeira vez que temos uma SAD no nosso distrito. Considero muito positivo. Quantos mais clubes melhor pois vai ao encontro daquilo que é o projecto Crescer 2024, que passa pelo aumento do número de praticantes e atletas federados na nossa associação. Mas, o clube novo caso queira subir aos nacionais terá de apresentar equipas de formação”, referiu António Ramos, presidente da A.F. Bragança.

Em sentido inverso, como já havia sido anunciado, o G.D. Sendim e o Vimioso não vão competir esta temporada na Divisão de Honra.

No lote das 12 equipas destaca-se o S.C. Mirandela, que há 20 anos não participa no distrital e com forte tradição nos nacionais.

António Ramos antevê um bom campeonato. “Estamos com boas expectativas e queremos que a época decorra com fair-play. Penso que a entrada dos clubes novos vai trazer mais competitividade”, afirmou.

Para a nova temporada, os clubes têm de ter na ficha de jogo sete jogadores formados localmente, menos um que a época passada, mas em 2023/2024 o número volta a subir para oito.

A primeira jornada do campeonato distrital está marcada para o dia 25 de Setembro com os seguintes jogos:

Os Lusos MC SAD - Argozelo

SC Mirandela - Vila Flor SC

Carção - GD Moncorvo

E. Africanos - GD Mirandês

Forte Carrazedense - Rebordelo

F.C. Vinhais - C.A. Macedo de Cavaleiros

Foram ainda sorteados os jogos da Taça Distrital. A primeira mão da pré-eliminatória está agendada para o dia 16 de Outubro e ficaram definidos os encontros:

Argozelo - Carção

Rebordelo - E. Africanos

SC Mirandela - FC Vinhais

GD Moncorvo - CA Macedo de Cavaleiros

Ficaram isentos da Pré-eliminatória o Forte Carrazedense, Os Lusos MC SAD, GD Mirandês e Vila Flor SC. As quatro equipas têm presença garantida nos quartos-de-final.