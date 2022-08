Djodje e Kiki reforçam defesa do F.C. Vinhais

Jorge Barros “Djodje” é reforço para o eixo da defesa do F.C. Vinhais. O central, de 27 anos, é uma contratação de peso para a equipa treinada por Nuno Fernandes.

Djodje representou o G.D. Mirandês na época passada, onde alinhou em 19 jogos, e já vestiu a camisola do Argozelo e Estudantes Africanos.

A Djodje junta-se Kiki. O também defesa central, de 29 anos, jogou no G.D. Sendim na temporada anterior e regressa ao clube que representou na época 2017/2018. Kiki também já alinhou nos Estudantes Africanos, Mirandês e Rebordelo.

Quanto a renovações, Rafa Garcia, Daniel Fernandes, Antenor, Lólis, Renato Graça e Tiago Ferreira vão continuar no F.C. Vinhais.

A equipa da capital do fumeiro inicia a pré-época no dia 18 de Agosto e participa na Taça de Portugal, no dia 11 de Setembro recebe o Vianense do Campeonato de Portugal.

Foto de Duarte Pacheco