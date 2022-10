Doentes hemodialisados deslocados para Mirandela devido a problemas com a água da rede pública de Bragança

Uma anomalia na composição da água da rede pública causou problemas, na semana passada, nos equipamentos para tratamento dialítico, na Unidade de Hemodiálise da Unidade Hospitalar de Bragança.

Mantendo-se o uso desta água, poderia haver impacto na saúde dos doentes e, por isso, segundo explicou a Unidade Local de Saúde do Nordeste, foram adoptados os procedimentos necessários e, como medida preventiva, estas pessoas foram encaminhadas temporariamente para a Unidade de Diálise mais próxima, neste caso a de Mirandela, onde "realizaram as sessões de hemodiálise habituais em segurança".

A ULS do Nordeste explicou que assegurou o transporte adequado, mantendo o conforto e bem-estar dos doentes e sublinhou ainda que já foram retomadas, esta segunda-feira, dia 10 de Outubro, as sessões de hemodiálise nos turnos habituais, em Bragança. Garantiu também que os tratamentos são de qualidade e decorrem em segurança, mas, por uma questão de maior segurança, está a ser utilizada água de um município que tem uma Unidade de Hemodiálise a funcionar com total normalidade.

Desde que o problema com a água da rede pública foi detectado, a ULS do Nordeste garante que as suas equipas, as da entidade responsável pelo apoio aos equipamentos de hemodiálise e a Câmara Municipal de Bragança "têm desenvolvido todos os esforços e procedimentos para a resolução da situação com a maior brevidade possível" no sentido de "poder voltar a utilizar as ligações habituais à rede de água pública na Unidade de Hemodiálise da Unidade Hospitalar de Bragança", com a garantia da qualidade e segurança dos tratamentos para os doentes acompanhados nesta unidade local de saúde.

Para já, ainda não foi possível chegar à fala com a câmara de Bragança, a fim de obter mais esclarecimentos sobre a qualidade da água.