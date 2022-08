Dois jovens morrem e cinco ficam feridos na sequência de acidente

Os seis homens e uma mulher que seguiam na viatura tinham cerca de 20 anos. Foram transportados para o Hospital de Vila Real, à excepção de um rapaz que teve que ser helitransportado para o Hospital de Santo António, no Porto. Mais tarde os que se encontravam em situação crítica também foram encaminhados para o Porto. Duas das vítimas, a única mulher envolvida e um homem, acabaram por não resistir aos ferimentos. O jovem que morreu era jogador do FC Leão Negro, equipa de Seixo de Manhoses. O acidente aconteceu por volta das 5h45 às portas da vila de Carrazeda de Ansiães, na zona do moinho. O Município de Carrazeda de Ansiães emitiu uma nota de pesar nas redes socias e decretou três dias de luto municipal, de 2 a 4 de Agosto. A bandeira do Município será colocada a meia haste nos Paços do Concelho.